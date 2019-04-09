Путин дал прогноз на случай снижения цен на нефть до $40 за баррель

Санкт-Петербург, 9 апреля. Если цена на нефть упадет ниже 40 долларов за баррель, то рентабельность добычи топлива в Штатах будет поставлена под вопрос в отличие от России, заявил президент РФ Владимир Путин на полях Арктического форума в Петербурге.

«Если цены на нефть, скажем ниже 40 долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», — сказал он.

Кроме того, Путин указал на то, что в России добыча углеводородов гораздо дешевле, чем в Штатах, Европе и странах Ближнего Востока. Говоря о добыче нефти в Штатах президент РФ пояснил, что там нефть добывается с помощью гидроразрывов пласта. Этот способ вреден для окружающей среды.

Ранее глава государства указывал на то, что оптимальная цена нужна и для производителей, и для потребителей», и Россию цена в 70 долларов за баррель «вполне устраивает». Кроме того, он отметил, что Штаты за последние годы значительно нарастили добычу нефти, и это сказывается на потреблении внутри США.

При этом президент РФ не стал высказывать однозначное мнение по поводу ограничения добычи нефти, пояснив, что в этом вопросе нужно быть очень аккуратным, каждое слово имеет значение и выражается в доходах федерального бюджета.