Путин рассказал, когда РФ ратифицирует Парижское соглашение по климату

Санкт-Петербург, 9 апреля. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва примет решение об утверждении Парижского соглашения по климату после тщательного анализа последствий его выполнения. Об этом глава государства сказал во время пленарного заседания Арктического форума в Северной столице.

«Мы сейчас планируем ратификацию Парижского соглашения, Естественно, сделаем это после всестороннего анализа последствий реализации этих решений», — подчеркнул российский президент, отметив, что РФ «движется в этом направлении».

Отвечая на выступления, прозвучавшие в первой части заседания, Путин указал на то, что Россия не является самой крупной экономикой Арктического региона.

Глава РФ, ссылаясь на статистические данные Международного валютного фонда (МВФ), подчеркнул, что Штаты и Канада по этому показателю обходят РФ.

При этом этом Путин заверил, что Россия будет стараться повышать это место в рейтинге.

Кроме того, российский президент подчеркнул, что Москва, в отличие от Вашингтона, подписала и исполнила Киотский протокол, а также собирается исполнить Парижское соглашение по климату.

Пятый Международный арктический форум начал свою работу в Петербурге 9 апреля.