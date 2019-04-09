Путин рассказал о работе над альтернативными источниками энергии

Санкт-Петербург, 9 апреля. Россия работает над созданием альтернативных источников энергии. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Арктика — территория диалога», который проходит в эти дни в Петербурге.

По его словам, в США на сегодняшний день разработка нефтяных и газовых скважин происходит путем гидравлического разрыва пласта. Данный метод, хоть и является более рентабельным, чем в России, однако при этом остается самым экологически грязным способом добычи.

Ранее министерство природных ресурсов РФ заявило, что американские санкции оказали обратный эффект на российскую энергетику. Специалисты отметили положительную динамику приращения разведанных и поставленных на баланс природных ресурсов за последние годы.

Напомним, что 9 апреля в Петербурге стартовал форум «Арктика — территория диалога». Ожидается, что российский лидер проведет ряд двусторонних контактов. В частности, запланирована встреча с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.