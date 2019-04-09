Путин рассказал о колоссальных запасах нефти и газа в России

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что в России колоссальные запасы нефти и газа, передает корреспондент Федерального агентства новостей с Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Говоря об энергетике, президент России отметил, что в стране около 13 миллиардов тонн нефти и 79 триллиардов кубометров газа.

«Ресурсы колоссальные», — констатировал Путин.

«Как бы санкционные там инструменты не работали, первая отгрузка с Ямал СПГ пошла в США, смешно, но факт, — добавил российский лидер. — И, по-моему, продолжается торговля».

Путин отметил, что там, где есть выгода для США, торговля с Россией продолжается, однако если идет речь о выгоде для Европы — «значит, они [американские партнеры] что-то там закручивают».

«А если невыгодно им [США], на интересы других стран они в последнее время как-то не очень обращают внимание», — резюмировал президент.

Ранее Путин отметил, что Россия в отличие от США выполняет свои экологические обязательства по выбросам. Также на Международном арктическом форуме он рассказал о тревожной тенденции: по данным российских исследователей, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир, пишет «Газета.ru».