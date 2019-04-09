Лидеры Норвегии и Исландии рассказали о дружеских отношениях с РФ

Санкт-Петербург, 9 апреля. Власти Норвегии и Исландии рассказали на Международном арктическом форуме в Петербурге о дружеских отношениях с Россией, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Северной столице во вторник стартовал Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», в котором принимают участие лидеры разных стран, чиновники, ученые, исследователи, бизнесмены и другие.

В первый день работы форума президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Финляндии Саули Ниинисте. У российского лидера также запланированы встречи с высокопоставленными лицами Норвегии, Швеции и Исландии.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подчеркнула, что Осло состоит в прекрасных отношениях с Москвой.

«Я бы сказала, это пример отношений между странами», — цитирует корреспондент Федерального агентства новостей слова норвежского премьера.

Президент Исландии Гудни Торлацус Йоханнессон также прокомментировал отношения между странами.

«Нет ничего важнее, чем настоящая дружба», — сказал исландский лидер по-русски.

Глава Исландии напомнил, что через два года Россия будет возглавлять Арктический совет, а через пару недель Рейкьявик будет руководить советом.