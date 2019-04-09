Знакомый Кокорина и Мамаева раскрыл подробности драки в кафе

Москва, 9 апреля. Знакомый футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Карен Григорян на заседании Пресненского суда назвал причину драки в кафе в центре Москвы с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда, в кафе «Кофемания» компания вела себя вызывающе, некоторые девушки имитировали интимную близость с футболистами. Пак наблюдал происходящее в кафе довольно долго. Когда все собрались уходить, Пак сделал замечание из-за непристойного поведения компании.

По словам Григоряна, девушка, которая целовалась с Кокориным, разбила две тарелки, потому что начинался конфликт. При этом Григорян заявил, что не помнит, употребляла ли она наркотики.

Также Григорян раскрыл подробности драки с водителем сотрудницы «Первого канала» Виталием Соловчуком. По его словам, после выхода из стриптиз-клуба «Эгоист» у гостиницы «Пекин» компания приняла Соловчука за таксиста и села к нему в машину. По свидетельствам Григоряна, Соловчук заявил, что не повезет их. Кроме того, знакомый футболистов отметил, что Соловчук первым ударил Мамаева.

Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард питерского «Зенита» Александр Кокорин устроили драки в центре Москвы в октябре минувшего года. Спортсмены обвиняются по статьям «Побои», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

Ранее президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий заявил, что клуб разрывает контракт с Мамаевым. Галицкий объяснил это тем, что в академии клуба занимаются 11 тысяч воспитанников, которые не должны брать пример с поступков Мамаева.