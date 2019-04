Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаном

Токио, 9 апреля. Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A, принадлежащий Силам самообороны Японии, исчез с экранов радаров во время тренировочного полета.

Связь с самолетом прервалась в момент нахождения воздушного судна над Тихим океаном, примерно в 135 километрах от побережья северной японской префектуры Аомори, сообщил телеканал NHK. На борту истребителя-бомбардировщика во время тренировочного полета находился только пилот.

К месту предполагаемого крушения уже направились несколько военных кораблей и катеров береговой охраны Японии, ведется поисково-спасательная операция.

Как сообщило информационное агентство «Киодо», Силы самообороны японского государства подтвердили исчезновение истребителя. По данным ведомства, «самолет-невидимка», который базировался на военной базе «Мисава», вероятно, потерпел крушение. В сообщении уточняется, что F-35А был оснащен системой «стелс» — комплексом способов снижения заметности боевых машин.

