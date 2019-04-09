Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаном

Токио, 9 апреля. Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A, принадлежащий Силам самообороны Японии, исчез с экранов радаров во время тренировочного полета.

Связь с самолетом прервалась в момент нахождения воздушного судна над Тихим океаном, примерно в 135 километрах от побережья северной японской префектуры Аомори, сообщил телеканал NHK. На борту истребителя-бомбардировщика во время тренировочного полета находился только пилот.

К месту предполагаемого крушения уже направились несколько военных кораблей и катеров береговой охраны Японии, ведется поисково-спасательная операция.

Как сообщило информационное агентство «Киодо», Силы самообороны японского государства подтвердили исчезновение истребителя. По данным ведомства, «самолет-невидимка», который базировался на военной базе «Мисава», вероятно, потерпел крушение. В сообщении уточняется, что F-35А был оснащен системой «стелс» — комплексом способов снижения заметности боевых машин.

ASDF jet disappears over the sea off Aomori https://t.co/uevEPSZngL — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 9 апреля 2019 г.

Ранее стало известно об инциденте с истребителем F-16 ВВС Нидерландов, который во время учебного полета умудрился подстрелить сам себя. В качестве доказательства в Сети было опубликовано фото поврежденного истребителя. Как подчеркивают эксперты, несколько оcколков снаряда пробили фюзеляж самолета и повредили двигатель. Крушения истребителя удалось избежать, однако F-16 временно выбыл из строя.