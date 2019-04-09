Более 12 млн тонн нефти планируют добывать в Тюмени в ближайшие три года

Тюмень, 9 апреля. Объем нефтяной добычи в Тюменской области, без учета Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, достиг 12,5 млн тонн в прошлом году, что на 14,5% больше показателя 2017 года. Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции руководитель управления недропользования регионального департамента недропользования и экологии Антон Климович.

По его словам, уменьшение добычи нефти в 2017 году было связано с неестественно сформированными причинами, в том числе с соглашением ОПЕК+, согласно которому Российская Федерация сократила долю нефтедобычи.

В настоящее время, по его словам, ситуация изменилась. Тюменская область в ближайшие три года намерена добывать ежегодно по 12-13 миллионов тонн нефти, сообщает Infox.ru.

В настоящее время в Тюмени разработкой и освоением месторождений углеводородов занимаются четыре предприятия, среди которых «РН-Уватнефтегаз», «Газпромнефть-Хантос», «Сургутнефтегаз» и «ПИТ-Сибинтэк».

Напомним, 1 апреля российский лидер Владимир Путин подписал закон об утверждении протокола к соглашению с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов.