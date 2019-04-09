Вывезенные в Сирию дети из Кабардино-Балкарии вернулись в Россию

Нальчик, 9 апреля. Двое детей из Кабардино-Балкарии, вывезенные в Сирию родителями, вернулись в Россию. Их возвращению способствовали сотрудники полиции и местные власти, об этом сообщает ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники центра «Э» установили, что двое детей были вывезены в САР несколько лет назад. Их родители пропали без вести, мальчики были доставлены на российскую военную базу. Сотрудники МВД РФ установили ближайших родственников мальчиков. Сотрудники ведомства в кратчайшие сроки подготовили все необходимые документы, дети прибыли в Минеральные Воды в понедельник в сопровождении опекуна.

Первые несколько дней после прибытия дети будут находиться под наблюдением врачей, затем с ними будут работать психологи. Мальчики пройдут курс реабилитации, чтобы уже в сентябре пойти в школу.

Ранее из Ирака вывезли группу российских детей, они находились в багдадской тюрьме вместе с матерями. Шестилетнюю девочку из Кабардино-Балкарии передали под опеку бабушке. Тем не менее на территории Ирака остаются дети из Кабардино-Балкарии.

Кроме того, троих российских сирот доставили домой из лагеря беженцев «Аль-Хол» в сирийской провинции Хасака. Родители семилетних близнецов и пятилетней девочки приехали в Сирию из Северной Осетии в 2014 году. После гибели родителей сироты целый год провели в лагере беженцев.