Россияне стали меньше покупать поддержанные автомобили

Москва, 9 апреля. Автоэксперты отметили незначительное снижение спроса россиян на автомобили с пробегом. По итогам марта в России было продано 430 тыс. подержанных автомобилей, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, в первом квартале 2019 года вторичный авторынок все еще демонстрирует небольшой рост. За первые три месяца было продано 1,14 млн автомобилей, что на 0,5% меньше, чем в январе-марте 2018 года.

При этом четверть всех проданных машин оказались российской LADA. В марте машин этой марки было продано 108 тыс. единиц, что меньше прошлогодних мартовских показателей на 4,7%. На втором месте расположились японские Toyota и Nissan, которые разошлись тиражом в 48,3 тыс. и 24,7 тыс. автомобилей соответственно. При этом если Toyota показала снижение продаж на 1,6%, то Nissan, напротив, увеличил продажи на 3,3%.

Следом идут корейские Hyundai (21,8 тыс. единиц) и KIA (19,8 тыс. единиц). Hyundai увеличил показатели реализации продукции в России на 5,1%, а KIA — на 10,8%, сообщает «Автостат».

Ранее сообщалось, что в России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей. Вероятнее всего, это произойдет через два года.