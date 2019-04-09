США в Ливии могут ударить Хафтару в спину

В случае новых успехов подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара США могут нанести ряд ударов, чтобы поддержать формирование «Правительства национального единства» в Триполи.

Такой сценарий развития событий в Ливии в беседе с военкором Федерального агентства новостей не исключил военный обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц. По его мнению, угроза того, что США снова начнут бомбардировки Ливии, сохраняется.

«В случае с американцами ничего исключать нельзя», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что с началом наступления армии Хафтара на столицу Ливии «американские советники и военнослужащие очень быстро свернулись в Триполи и эвакуировались морем в безопасную зону».

«Мы все прекрасно видели, как без каких-либо санкций Совбеза ООН наносились удары по той же Сирии. Как во время войны 2011 года в Ливии введение бесполетной зоны натовские партнеры США трактовали по-своему и практически решили исход войны в пользу повстанцев. Сейчас США могут выступить на стороне Триполи и станут наносить удары по подразделениям Халифы Хафтара», — выразил мнение военный обозреватель «КП».

Как сообщило ФАН ранее, Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара двигается с юга и запада, ряд районов Триполи уже перешли под контроль ЛНА.

Ранее Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи с призывом «поднять оружие перед лицом несправедливости, с которой столкнулся народ Ливии». Также военным был отдан приказ не открывать огонь по мирному населению. Обратился глава ЛНА и к силам, контролирующим Триполи, — им нужно «сложить оружие, поднять белый флаг и не оказывать сопротивления».

По мнению Александра Коца, наступление ЛНА в этот период неслучайно.

«14-16 апреля должна состояться конференция по мирному урегулированию кризиса в Ливии. Видимо, Хафтар решил в преддверии конференции улучшить свои, скажем так, географические позиции и говорить с позиции силы на этой конференции, если вообще на ней присутствовать», — предположил обозреватель.

При этом собеседник ФАН считает, что договариваться на конференции в принципе не с кем, что прекрасно понимает командующий ЛНА.

«Для того чтобы установить контроль над всей страной, ему сейчас надо брать Триполи, — считает Коц, кратко обрисовав картину противоборства в Ливии. — Страна фактически расколота на два лагеря. Первый — это Хафтар, за которым, наверное, наиболее боеспособная часть Ливии. Условный «запад» — «Правительство национального единства» (ПНЕ), состоящее из ставленников Турции и США, в том числе и из «Братьев-мусульман» — организации, которая запрещена в России».

Неслучайно тот же Хафтар в своих выступлениях делает упор на то, что будет защищать Ливию от исламистов всех мастей — вне зависимости от их политического положения.

«Важно понимать, что в рядах отрядов ПСЕ на западе есть группировки, которые либо близки к «Аль-Каиде»1 [организация запрещена на территории РФ], либо суть ее филиалы и есть. Их там несколько, помимо самой боевой части из Мисураты, которая с исламистами связана меньше. Многие группировки можно напрямую назвать террористическими», — так охарактеризовал силы лагеря, противостоящего фельдмаршалу Хафтару, собеседник ФАН.

Говоря о роли России в урегулировании конфликта в Ливии, Александр Коц отметил, что наша страна заняла единственно правильную позицию, в течение последних восьми лет ведя взвешенную политику в отношении Ливии. У нас есть контактная группа по Ливии, которую возглавляет Лев Деньгов.

«В переговорном процессе у нас хорошие контакты как с «западом», так и с «севером», и с южными племенами, которые пока не примкнули ни к кому. Но Москва всегда подчеркивала, что необходим курс на примирение», — сделал акцент на миротворческих усилиях РФ военный обозреватель «КП».

И все же конца гражданской войны в Ливии, развязанной с помощью и при прямом участии США и их союзников, пока не наблюдается.

«Думаю, что все это очень надолго», — предположил Коц.

Несмотря на боеспособность сил Хафтара и наличие у него тяжелой артиллерии и авиации, командующий ЛНА неизбежно столкнется с такой проблемой, как растянутость коммуникаций.

«Чтобы контролировать большие участки страны, которые сейчас освобождены ЛНА, надо иметь гораздо больше сил. Хафтар растягивает свою армию по стране, задействуя много сил на штурм столицы. При этом достаточно серьезная группировка сидит восточнее Триполи в Мисурате — с ней будет очень тяжело бодаться», — оценил перспективы боевых действий на севере Ливии собеседник ФАН.

Напомним, 31 марта Халифа Хафтар объявил о том, что разрешение многолетнего кризиса в стране произойдет в течение ближайших двух недель, после чего ЛНА заняла ряд населенных пунктов рядом с Триполи без боя, по договоренности с местными ополчениями и старейшинами.

1 Организация запрещена на территории РФ.