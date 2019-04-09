Путин назвал тревожной тенденцией потепление в Арктике

Санкт-Петербург, 9 апреля. Климат в Арктике, по данным российских исследований, теплеет в четыре раза быстрее, чем в остальном мире, и это является тревожной тенденцией. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в своем выступлении отметил, что температура воздуха в Арктике повышается в два раза быстрее, чем в остальном мире. Владимир Путин отметил, что здесь сведения Хельсинки и Москвы расходятся.

«По нашим данным, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир, а Россия — в два с половиной раза быстрее, чем остальной мир. Это разные, может быть, подсчеты, но то и другое — это, конечно, тревожная тенденция», — сказал Владимир Путин.

Ранее президент России сообщил, что РФ будет модернизировать гавани арктического побережья и обновлять ледокольный флот. По словам Владимира Путина, к 2035 году флот России будет включать в себя не менее 13 тяжелых линейных ледоколов, девять из которых будут атомными.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Эта платформа является одной из ключевых площадок, где обсуждают проблемы и перспективы арктического региона на международном уровне.