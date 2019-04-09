Делягин раскрыл мотивы сообщения немецкого телеканала о «вторжении» РФ в Эстонию

Заявление о «вторжении» российских войск в Эстонию, сделанное ведущим новостей на немецком телеканале ZDF Клаусом Клебером, в России расценили как очередной шаг по «расчеловечиванию» русских.

После сообщения о «вторжении» РФ в Эстонию и направлении в зону конфликта американской армии и ее европейских союзников, немецкий телеведущий уточнил, что зрителям не стоит беспокоиться, потому что это «просто образ, но вполне реалистичный». Однако, несмотря на это, эффект, преследуемый антироссийскими пропагандистами, был достигнут, считает глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Это расчеловечивание. Это системный проект. Мы видели его во времена Третьего рейха и перед ним, когда в роли расчеловечиваемых были евреи. Мы видели его на Украине — по тем же методичкам расчеловечивали Донбасс. И теперь расчеловечивают нас», — заявил Делягин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По мнению экономиста, публициста, политика и общественного деятеля, это происходит для того, чтобы направлять агрессию против России.

«Нас расчеловечивают для агрессии. Есть тактическая задача. Только что прошли военные маневры по захвату Калининграда, когда нас обвиняли в агрессии. Но если посмотреть, как они шли, то это была операция по подготовке к захвату Калининграда, как только мы ослабнем. Соответственно, когда после этого они скажут, что русские войска из Калининграда вторглись на территорию Эстонии, никому в Германии не придет в голову посмотреть на карту», — считает Михаил Делягин.

Он согласился с тем, что это делается для того, чтобы на следующем шаге объяснить все превентивными мерами по сдерживанию российской агрессии.

«Это первый момент. А второй, помимо того, что Западу нужен враг, вокруг которого будут консолидироваться, состоит в том, что само существование России есть акт агрессии против них. Они реально искренне так считают», — заявил Делягин.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян добавил, что для Запада Россия — очень удобный враг.