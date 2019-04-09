Путин заявил о выполнении Россией экологических обязательств

Санкт-Петербург, 9 апреля. Россия в отличие от США выполняет свои экологические обязательства по выбросам, заявил президент РФ Владимир Путин на полях Международного арктического форума в Петербурге.

Президент РФ напомнил, что Москва, в отличие от Вашингтона, подписала и исполнила Киотский протокол, а также намерена исполнить Парижское соглашение по климату.

«Более того — Россия взяла на себя обязательства сократить на 25–30% выбросы к уровню 1990 года, это большая нагрузка», — подчернкул глава государства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения. Документ регламентирует сокращение выбросов парниковых газов. Еще одно соглашение, обязывающее развитые и развивающиеся страны сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, было принято в Киото в 1992 году.

Отметим, то Россия, по данным аналитиков Института естественных монополий, была одной из немногих стран, перевыполнивших свои обязательства по Киотскому соглашению. Обязательства России заключались в сохранении среднегодового уровня выбросов в период 2008–2012 годов на уровне 1990 года.

При этом поглощение российскими лесами учитывались только на уровне около 30 млн тонн, а это, как пояснили специалисты, составляет около 3–5% от актуальной оценки поглощения.