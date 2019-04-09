Пермский Минздрав отреагировал на фото сложенных «стопочкой» трупов в морге

Пермь, 9 апреля. Министерство здравоохранения Пермского края проводит служебное расследование по факту публикации в Интернете фотографий, на которых изображены сложенные стопкой тела умерших людей. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Шокирующие кадры опубликовал один из пользователей группы «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что фотографии сделаны в медсанчасти №1 и судебном морге на улице Старцева в Перми.

«Конечно, мы сейчас разбираемся в ситуации. Сначала нужно выяснить, насколько эта информация соответствует действительности», — сообщила ФАН пресс-секретарь краевого Минздрава Анастасия Хорошавцева.

Представитель пресс-службы добавила, что об опубликованных снимках в ведомстве узнали от журналистов.

«В СМИ публикации увидели, и журналисты с запросами начали обращаться. Мы сразу же начали оперативно разбираться в ситуации», — отреагировала Хорошавцева.

Представитель ведомства также добавила, что руководители названных медицинских учреждений в обязательном порядке представят руководству министерства объяснения по поводу опубликованных фотографий и опубликованных в СМИ комментариев представителей судебного морга.

«А что вас смущает? Такое бывает, когда не хватает каталок для тел, их просто перекладывали с места на место, поэтому и снимок такой получился», — сообщили корреспондентам пермского информагентства «Местное время» сотрудники судебного морга.

По словам пресс-секретаря Минздрава Пермского края, все решения в связи с опубликованными снимками будут приниматься только после завершения расследования в случае, если информация о небрежном обращении с телами усопших подтвердится.

Между тем, опубликованные фотографии уже вызвали волну возмущенных комментариев со стороны подписчиков паблика. Многие выразили недовольство по поводу действий сотрудников морга и медсанчасти.

«С точки зрения этики стремно такое выкладывать, медику позор. Родственникам усопших вполне можно подавать в суд», — написала одна из подписчиц группы Дуня.

Ожидается, что предварительные данные по результатам проверки министерства здравоохранения Пермского края могут появиться уже 10 апреля.