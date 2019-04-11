Дамаск, 11 апреля. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) прочесали периметр кольцевой развязки на южном въезде в город Дейр-эз-Зор, в районе которого местные жители любят устраивать экскурсии и просто гулять, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Один из экспертов по разминированию в составе инженерных подразделений заявил, что уже было проведено предварительное обследование дороги, простирающейся от панорамной кольцевой развязки на юго-запад до холма Умм-Аббуд по обе стороны дороги Дейр-эз-Зор — Пальмира, были внимательно осмотрены районы грунтовых дорог, равнинных участков и склонов, Там, где террористы заложили мины, были проведены операции по обезвреживанию. Все сделали быстро и безопасно.

В частности, специалисты по разминированию взорвали минный тральщик, большое количество противопехотных мин и другие взрывоопасные вещества, некоторые из которых были произведены американцами. Часть из обнаруженных СВУ были демонтированы после того, как они были обнаружены группой пехоты через световые люки и миноискатели.

В свою очередь глава городского совета Дейр-эз-Зора Раед Мандил отметил, что бригада по разминированию проводит важную работу, которая обеспечит спокойную жизнь для жителей Дейр-эз-Зора, привыкших посещать этот район каждую весну.

Стоит отметить, что в ходе прочесывания освобожденных от боевиков регионов инженерные подразделения неоднократно находили не только мины и самодельные взрывные устройства, но и оружие, брошенное террористами перед уходом. Так, во время осмотра южного региона САР сирийские силы безопасности обнаружили оружие и боеприпасы, в том числе американские ракеты TOW, принадлежащие террористическим организациям, участники которых покинули регион после прихода сирийской правительственной армии.