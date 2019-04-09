Путин призвал зарубежных партнеров присоединиться к созданию портов-хабов в РФ

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин призвал зарубежных партнеров к участию в создании портов-хабов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском.

Во вторник, выступая на Арктическом форуме, глава государства отметил, что по итогам 2018 года по Севморпути было перевезено 20 миллионов тонн грузов. Для того, чтобы транспортная артерия работала на полную мощность, РФ намерена развивать коммуникационную и транспортную инфраструктуру, добавил президент.

«Приглашаем наших зарубежных партнеров к совместной работе по созданию портов-хабов на конечных точках трассы. Имею в виду мурманский транспортный узел и портовую инфраструктуру в Петропавловске-Камчатске», — сказал Путин.

Он сообщил, что российская сторона также собирается модернизировать гавани арктического побережья, в том числе сделать возможными перевозки «река-море».

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» во вторник открылся в Санкт-Петербурге. Мероприятие предоставляет возможность обсудить проблемы и перспективы региона на международном уровне.

Ранее, выступая на форуме, президент РФ Владимир Путин анонсировал принятие в России стратегии развития Арктики до 2035 года. Он пояснил, что документ будет разработан и принят уже в 2019 году.