Екатеринбург, 9 апреля. Государственная корпорация «Роскосмос» полностью перейдет на отечественные комплектующие к 2030 году, заявил директор центра цифрового развития организации Константин Шадрин во время VIII форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса», который проходит в Екатеринбурге.

По словам Шадрина, в ближайшие шесть лет новые космические аппараты и группировки ГЛОНАСС должны практически полностью отказаться от импортных комплектующих: они не должны превышать 10%.

«К 2030 году у нас в планах полностью сделать импортозамещенную электронную компонентную базу для нашей космической группировки, — добавил он. — Мы здесь идем в ногу со временем, держим тренд, который руководство страны определило».

Шадрин напомнил, что Роскосмос также является поставщиком отечественного ПО, которое, в частности, позволяет производить математическое моделирование при создании космических аппаратов и ракет-носителей.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что США перестанут покупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 финансового года, пишет «Газета.ru».