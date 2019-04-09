Вашингтон, 9 апреля. Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из Европейского союза в ответ на субсидирование Брюсселем своей авиапромышленности. Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте, отметив, что эта мера коснется имопорта из стран ЕС на сумму в 11 млрд долларов.

«Всемирная торговая организация постановила, что субсидии Европейского союза отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в $11 млрд», — отметил хозяин Белого дома в сообщении.

При этом он обвинил ЕС в обмане ради достижения своей выгоды.

«Это должно прекратиться», — резюмировал Трамп.

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей глава мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, Штаты являются мировыми законодателями моды не только в области кинематографа и шоу-бизнеса, но также в экономической и политической сферах. По его словам, благодаря активности Белого дома в течение последних лет санкции становятся новой нормой мировых отношений.