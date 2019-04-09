Путин заявил о необходимости докапитализации фонда развития Дальнего Востока

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что реализация арктических проектов может потребовать докапитализации фонда развития Дальнего Востока. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который проходит в Санкт-Петербурге.

Президент напомнил, что ранее были расширены полномочия министерства по развитию Дальнего Востока, в сферу ответственности которого также входит Арктика.

«В этой связи считаю логичным распространить на Арктику и работу институтов развития Дальнего Востока. Если необходимо, обеспечить докапитализацию фонда развития Дальнего Востока для целевого финансирования арктических проектов», — пояснил Путин.

Напомним, пятый международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге с 9 по 10 апреля. Форум является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.