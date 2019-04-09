Генштаб ВС Ирана пообещал вести борьбу с Центральным командованием США

Тегеран, 9 апреля. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана пообещал вести борьбу с Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) после того, как Тегеран признал его террористическим.

«В поддержку антитеррористической деятельности Корпуса стражей исламской революции Генштаб Вооруженных сил [Ирана] не преминет задействовать любые усилия для борьбы с террористической группировкой CENTCOM», — говорится в заявлении иранского ведомства.

В понедельник стало известно о том, что американские власти вносят иранский КСИР в свой список иностранных террористических организаций. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп. По словам американского президента, КСИР активно финансирует и продвигает терроризм, а сам Тегеран является спонсором терроризма. Стоит отметить, что власти Ирана не раз отрицали обвинения американской стороны, указывая на отсутствие доказательств.

Политолог Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что последствием этого шага будет усиление репрессивных действий в отношении отдельных офицеров Корпуса стражей исламской революции.

Как сообщил телеканал Press TV, Иран не оставил решение США без ответа. Тегеран в качестве зеркальных мер внес Вооруженные силы Соединенных Штатов в свой список террористических организаций. С такой инициативой выступили министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише.