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Порошенко извинился за свои антироссийские предвыборные плакаты

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Порошенко извинился за свои антироссийские предвыборные плакаты

Киев, 9 апреля. Президент Украины Петр Порошенко в эфире местного телеканала ICTV извинился за свои антироссийские агитационные плакаты.

Он также признал, что используемый им лозунг «Или Порошенко, или Путин» является крайне неудачным. Порошенко принес извинения и тем избирателям, которые связали эти плакаты с победившим в первом туре выборов шоуменом Владимиром Зеленским, сообщает «Свободная Пресса».

«И если кто-то это понял так, я извиняюсь», — сказал Порошенко.

Фото скандальных плакатов ранее разместил в своем Facebook аналитик общественного движения «Честно» Игорь Фещенко. По данным эксперта, в агитпалатках Порошенко раздают газеты с таким же изображением.

Отметим, что на другие предвыборные плакаты, на которых действующий украинский президент противопоставляет себя Путину, еще в конце января обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», — пошутила тогда дипломат на своей странице в Facebook.

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. В результате никто из кандидатов не набрал необходимого числа голосов. В результате ЦИК Украины объявил о втором туре выборов. В него прошли шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов, и Порошенко с 15,96% голосов украинцев.

 

Автор: Игорь Федоров
Источник: «Свободная Пресса»
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