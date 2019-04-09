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Власти Норвегии рассказали, что символизирует визит премьера в РФ

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Власти Норвегии рассказали, что символизирует визит премьера в РФ

Санкт-Петербург, 9 апреля. Визит норвежского премьер-министра Эрны Сульберг и министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде на Международный арктический форум символизирует о том, что пришло время для более «теплого» диалога между Осло и Москвой, сообщила глава норвежской провинции Финнмарк Рагнхильд Вассвик​​​.

«Я думаю, что тот факт, что премьер-министр и глава МИД Норвегии приехали в Россию, является сигналом того, что пришло время для более «теплого» диалога между двумя странами, между властями», — сказала политик в интервью РИА Новости.

По ее словам, у России и Норвегии есть опыт успешного взаимодействия на протяжении долгих лет. Она отметила значимость сохранения «этой хорошей традиции».

Вассвик добавила, что у Москвы и Осло есть много общих интересов в Арктике. По ее мнению, необходимо развивать и укреплять сотрудничество в сфере безопасности, взаимодействии в чрезвычайных ситуациях и других сферах.

Она подчеркнула, что все больше политиков говорят о необходимости отмены антироссийских санкций.

«Этот вопрос обсуждается в норвежской прессе, сегодня все гадают, будет ли этот вопрос поднят во время встречи премьер-министра с президентом РФ», — добавила глава провинции.

 

Автор: Данила Копп
Источник: РИА Новости
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