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Путин рассказал о подготовке стратегии развития Арктики до 2035 года

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Путин рассказал о подготовке стратегии развития Арктики до 2035 года

Санкт-Петербург, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Россия примет стратегию развития Арктики до 2035 года. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на заседании V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге.

«Уже в этом году намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что стратегия позволит объединить национальные проекты и государственные программы, а также инвестиционные планы инфраструктурных компаний и  программы по развитию арктических регионов России. По словам президента, при создании стратегии особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры, которая станет основой для будущих инвестиций.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 9 по 10 апреля проходит пятый международный арктический форум «Арктика — территория диалога». На форуме обсуждаются проблемы и перспективы развития Арктического региона.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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