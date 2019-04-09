Путин отметил важность создания кадровой научной базы для развития Арктики

Санкт-Петербург, 9 апреля. В одном из Арктических регионов России будет создан научно-образовательный центр, который будет интегрировать возможности университетов, исследовательских институтов, бизнеса, реального сектора экономики. Об этом, выступая на Арктическом форуме в Петербурге, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, строительство научно-образовательных центров — это путь к созданию мощной кадровой базы, которая обеспечит комплексное развитие РФ в Арктике.

«Для комплексного развития региона, для решения уникальных, нестандартных задач в высоких широтах нам нужна мощная научная кадровая технологическая база. Мы уже приступили к созданию в регионах страны научно-образовательных центров…» — сказал Путин.

С помощью научно-образовательных центров можно будет как развивать фундаментальную науку, так и решать практические задачи освоения Арктики, уточнил президент России.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что во вторник глава государства посетит деловой обед в честь гостей Арктического форума, а также встретится с премьер-министрами Швеции и Норвегии.