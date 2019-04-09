В Новодевичьем монастыре прошло отпевание Георгия Данелии. ФАН-ТВ

В храме Успения Пресвятой Богородицы Новодевичьего монастыря прошло отпевание режиссера Георгия Данелии. Ранее состоялась гражданская панихида в Центральном доме кинематографиста, где с Данелией простились родные, близкие, коллеги все неравнодушные к его жизни и творчеству. На экране внутри Дома кино во время прощания транслировались кадры из его фильмов. В последний путь гроб с телом актера по старой традиции проводили под бурные аплодисменты и крики «Браво!».

Напомним, 24 февраля Данелию госпитализировали в одну из московских больниц с воспалением легких. Через четыре дня врачи вывели его из искусственной комы, в которую ввели ранее, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние режиссера оценивалось как стабильно тяжелое. Однако 4 апреля режиссер ушел из жизни. Данелия умер в возрасте 87 лет. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Олега Табакова и Станислава Говорухина.