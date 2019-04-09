Малышева рассказала про упражнения для «потрясающего секса»

Москва, 9 апреля. Телеведущая Елена Малышева рассказала про упражнения, которые, по ее словам, должны обеспечить «потрясающий секс». В своем аккаунте в Instagram она опубликовала картинку, на которой женщины выполняют физические упражнения.

Полный список занятий телеведущая предложила смотреть по ссылке в stories. Линк ведет на медицинский портал «Здоровье с Еленой Малышевой». В материале указан комплекс из 10 упражнений, которые «сделают секс незабываемым».

Отмечается, что положительно на сексуальную жизнь влияют следующие физические активности: кардио, плавание, укрепление мышц пресса и корпуса, поза лягушки, шарнир, упражнение Кегеля, планка, растяжка «кошка-собака» и подъем таза. Автор текста также советует парам проводить совместные тренировки для сохранения отношений.

Напомним, 13 февраля в эфир вышла очередная передача «Жить здорово!», которая оказалась в центре скандала. В этом выпуске актриса Светлана Галка, одетая в костюм матки, пела песню о здоровье от лица женских репродуктивных органов. Эпизод программы с «поющей маткой» вызвал неоднозначную реакцию публики.