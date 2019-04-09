Стало известно, когда вступит в силу закон о Рунете

Москва, 9 апреля. Вступление в силу закона о Рунете перенесут на ноябрь 2019 года, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Поскольку положения проекта предполагают принятие ряда подзаконных актов разного уровня, вступление закона в силу отложено до ноября 2019 года», — сообщил Левин.

Также глава комитета отметил, что положение о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен вступит в силу 1 января 2021 года.

Отметим, что закон о Рунете внесли в Госдуму в конце прошлого года. Необходимость в таком законе объяснили стремлением защититься от внешних угроз. Закон предполагает защиту российского сегмента от противоправных действий. Так, для обеспечения безопасности Рунета при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Согласно данным на сайте АНО «Цифровая экономика», исполнение законопроекта об устойчивом Интернете в России обойдется в 30 млрд рублей. При этом более 20 млрд рублей пойдет на закупку оборудования для обеспечения безопасности Сети. Еще 4,5 млрд рублей потратят на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, а также маршрутах трафика. Помимо этого, 5,5 млрд рублей направят на разработку средств для сбора и хранения данных.