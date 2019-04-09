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Охлобыстин рассказал о своей новой книге

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Охлобыстин объяснил, почему нужно стремиться к любви

Москва, 9 апреля. Российский актер театра и кино Иван Охлобыстин рассказал о своей новой книге «Улисс» и объяснил, почему любовь в жизни каждого человека является базовой константой.

По словам Охлобыстина, «Улисс» — в первую очередь, книга о любви и невозможности ею обладать. Путешествия в разных реальностях – второй план произведения, пояснил актер. Он напомнил, что «Улисс» — латинский эквивалент Одиссея – является символом возвращения.

«Я предлагаю задуматься над тем, что, может быть, мы стремимся не к той цели, к которой надо стремиться. Потому что стремиться нужно к любви. Любовь – это базовая константа», — пояснил Охлобыстин идею книги в интервью «МИР 24».

Охлобыстин объяснил, почему нужно стремиться к любви

Охлобыстин добавил, что, по его мнению, в жизни каждого человека есть своя любовь, однако любовь к женщине для мужчины стоит выше всего, поскольку имеет живое продолжение в детях, и делает жизнь мужчины логичной.

«Жить для себя мы не умеем. Мы пытаемся периодически взбрыкнуть и говорим, что хотим пожить для себя. Но это чушь собачья. Как это можно – пожить для себя? Можно выпить для себя, можно, к примеру, ботинки себе купить. А вот пожить для себя – это нонсенс», — заключил Охлобыстин.

Ранее российский актер Иван Охлобыстин заявил, что считает себя мракобесом. Он пояснил, что негативно относится к гомосексуальности, поскольку она противоречит всем религиозным нормам. Также Охлобыстин раскритиковал движение чайлдфри.

Автор: Василий Котов
Источник: МИР 24
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