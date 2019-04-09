Спикер СФ стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ

Москва, 9 апреля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко стала первым полным кавалером ордена святой княгини Ольги, патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил спикеру СФ орден за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с прошедшим 7 апреля днем рождения парламентария. Об этом сообщает во вторник пресс-служба СФ.

Во время встречи глава Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнул, что Матвиенко стала первым кавалером всех трех степеней этого ордена.

Спикер Совета Федерации выразила благодарность патриарху за высокую награду и особо отметила то огромное внимание, которое глава РПЦ уделяет нравственному и духовному возрождению страны, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, Матвиенко рассказала о новом большом соборе, который строится при ее попечении в Северной столице. Председатель СФ пригласила патриарха Кирилла освятить храм по окончании строительных работ.

Орден святой равноапостольной княгини Ольги — это женский орден РПЦ, основан в декабре 1988 года в ознаменование 1000-летия крещения Руси.

Напомним, 7 апреля праздничный концерт прошел в честь 70-летнего юбилея председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Большом зале филармонии Северной столицы.