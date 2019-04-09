Путин пообещал бизнесу преференции за инвестирование в Арктику

Москва, 9 апреля. Российские власти предоставят различные преференции для предпринимателей, которые инвестируют средства в развитие Арктики. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Арктика – территория диалога».

Глава государства призвал правительство в краткие сроки подготовить соответствующий законопроект, который будет стимулировать бизнес-среду вкладывать деньги в арктические проекты.

«Правительству РФ уже дано поручение разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инвесторов арктической зоны. Прошу провести эту работу оперативно, чтобы этот закон был принят Госдумой уже в осеннюю сессию», — отметил Путин.

Напомним, что во вторник Путин прибыл в Петербург, где в эти дни проходит арктический форум. Ожидается, что российский лидер проведет ряд двусторонних контактов. В частности, запланирована встреча с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, окончательное признание ООН части шельфа Арктики территорией России не только даст мощный толчок развитию экономики региона, но и позволит усилить там экологический контроль.