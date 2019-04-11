Глава Ассоциации по защите прав потребителей Сирии рассказала, как курды крадут гуманитарную помощь

Дамаск, 11 апреля. Глава Ассоциации по защите прав потребителей в Сирии Сараб Отман рассказала специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о том, как курдские формирования крадут гуманитарную помощь у простого народа.



По ее словам, после освобождения ряда провинций Сирийской арабской армией сирийские рынки начали восстанавливаться — многие из них могут стать такими, какими были еще до войны. Однако восточные провинции республики продолжают оставаться в разрухе из-за отказа курдских ополченцев провезти гуманитарную помощь, отправленную сирийским правительством простому народу.

«Меня зовут Сараб Асмар, я — глава общества защиты прав потребителей в Дамаске и его пригородах. Мы рады сообщить, что, слава богу, наблюдается снижение цен. Наши рынки насыщены продовольствием, фруктами и овощами, и всем необходимым. Во время кризиса, как и во время войны, большая часть услуг была доступна в Сирии. И продовольствие, одежда и все-все. Все было доступно, и все есть сейчас. И ситуация продолжает стабилизироваться, поскольку наблюдается стабильность экономики, несмотря на все те сложности, что поразили Сирию. Красный полумесяц и правительственные учреждения поддерживали жизнь в заблокированных регионах страны. Они сыграли очень важную роль. Ведь каждый день нам нужны разные услуги. Нужно электричество, вода, транспорт. Самое главное сейчас — это продовольственная безопасность», — заявила собеседница ФАН.

Глава Ассоциации защиты прав потребителей также рассказала, что сирийские силы, которые привезли конвой с гуманитарной помощью от Сирийского Красного Полумесяца, не смогли добраться до города Таль Хамис в северной сельской местности Хасаки, так как Демократические силы Сирии, состоящие из курдских ополченцев, отказались пропускать военных САА в город.

Более того, курды приказали волонтерам Сирийского Красного Полумесяца отдать конвой им, однако представители благотворительной организации отказались это делать и вернулись обратно в город Аль-Камышлы. Причина всему — многочисленные кражи гуманитарной помощи со стороны курдских ополченцев. Подобные случаи были зафиксированы при отправке грузов в города Манбидж, Ракка и Дейр эз-Зор.