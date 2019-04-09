«ВКонтакте» запустила сервис для изучения ПДД

Москва, 9 апреля. В социальной сети «ВКонтакте» появился сервис для изучения правил дорожного движения. Пользователей соцсети призывают учить ПДД, соревнуясь друг с другом, что делает процесс гораздо эффективнее.

О запуске сервиса «ПДД 2019» сообщает пресс-служба «ВКонтакте». В соцсети можно изучать правила дорожного движения в режиме марафона, а можно проходить пробный экзамен.

«Ключевое отличие нашего сервиса — социальные механики, которые мотивируют пользователей соревноваться друг с другом. Это делает процесс изучения правил интереснее и эффективнее», — цитирует руководителя продвижения платформы VK Apps Дениса Маркова RT.

Напомним, платформа VK Apps функционирует с августа 2018 года. Она позволяет разработчикам создавать приложения, интегрированные с «ВКонтакте».

Отметим также, что в настоящее время в Госдуме РФ рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за «наиболее опасные правонарушения в области дорожного движения». Речь идет о введении более серьезной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и за бегство с места аварии, пишут «Известия».