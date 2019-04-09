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Алжирцы встретили временного президента массовыми протестами

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Алжирцы встретили временного президента массовыми протестами

Алжир, 9 апреля. Парламент Алжира назначил спикера верхней палаты Абделькадера Бенсалеха временно исполняющим обязанности президента страны. Назначение соратника бывшего президента Алжира на пост главы государства вызвало массовые протесты, сообщает агентство Reuters.

Назначение соратника экс-президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, который подал в отставку, на пост главы государства породило волну недовольства среди алжирцев. Тысячи студентов вышли на улицы Алжира с требованием провести радикальные демократические реформы. Толпы протестующих скандировали «Bensalah go» («Бенсалех уходи») в центре столицы. Бенсалех назначен на пост главы государства на 90 дней. В течение этого срока должны быть проведены президентские выборы.

Алжирцы встретили временного президента массовыми протестами

Напомним, в конце февраля по всему Алжиру прошли акции протестов из-за решения президента страны Абдельазиза Бутефлика в пятый раз баллотироваться на пост главы государства. Массовые протесты в стране заставили Бутефлику отказаться от очередного президентского срока, кроме того, 2 апреля 89-летний президент Алжира объявил о своей отставке. Бутефлика находился у власти с 1999 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва следит за развитием ситуации в Алжире и призывает исключить иностранное вмешательство в дела этого государства. Песков отметил, что между Москвой и Алжиром сложились дружественные и взаимовыгодные отношения: страны сотрудничают в области экономики, а также развивают совместные проекты.

Автор: Софья Куликова
Источник: Reuters
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