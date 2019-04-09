Эксперт объяснил, почему Петербург должен стать центром освоения Арктики

Петербург должен стать всемирным центром научного и промышленного развития Арктики. Так аналитик СПбГУ Константин Аксенов прокомментировал заявление врио губернатора Александра Беглова о необходимости предприятий Петербурга расширять деятельность, ориентированную на освоение этого непростого региона.

Во время посещения V международного арктического форума «Арктика — территория диалога» врио губернатора отметил, что в городе располагается множество промышленных предприятий, которые готовы расширить свои компетенции в арктической зоне.

«Для нас очень выгодно участвовать в программах освоения Арктики, потому что это создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, это научная база, поступления в бюджет и развитие нашего города», — сообщил журналистам Александр Беглов после осмотра стенда Санкт-Петербурга на площадке форума.

При этом он подчеркнул, что в Санкт-Петербурге сконцентрированы также научные и образовательные учреждения, занимающиеся проработкой высокотехнологичных производств, облегчающих освоение арктического региона.

«На Балтийском заводе идет строительство трех ледоколов, на Адмиралтейских верфях начинается строительство дрейфующей ледостойкой научной станции для изучения высоких широт, которая самостоятельно может находиться в Северном Ледовитом океане более двух лет», — продолжил Беглов.

Комментируя заявление врио губернатора, политический аналитик, профессор кафедры региональной политики и политической географии СПбГУ Константин Аксенов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что Беглов рассматривает форум «Арктика — территория диалога» как хорошую возможность для привлечения государственных и частных инвестиций в развитие научно-производственного потенциала города.

«Без инвестиций и без привлечения важных ресурсов в Петербург, в том числе управленческих, те задачи, о которых говорит Беглов, решить невозможно. Он умный человек, который понимает важность такого подхода в развитии города. А вообще, у Санкт-Петербурга давно сложилась такая специализация. После Второй мировой войны фактически преобладали два тренда в развитии российской промышленности и науки. Первый был связан с обслуживанием оборонных нужд, второй — как раз арктических», — пояснил эксперт.

Собеседник ФАН добавил, что в то время многие отраслевые и научные предприятия, которые занимались развитием «арктических компетенций» как раз находились в Ленинграде. Примерами могут быть Институт Арктики и Антарктики, Севморгео (государственное геологоразведочное предприятие), Севзапгеология (созданное в 1929 году предприятие, которое занималось комплексным изучением недр Северо-Запада).

«Все эти институции связаны с производством специализированного машиностроения и арктического судостроения. Их сейчас можно называть модным словом кластер. Это был реальный арктический кластер, который был головным. Если остальные арктические кластеры в Мурманске и Архангельске были достаточно узкоспециализированными, то именно Ленинград был головным кластером. Фактически Санкт-Петербург имеет прямой выход в арктический бассейн, который не замерзает, а для такого рода развития, исследований и освоения это ключевой момент», — продолжает Аксенов.

Кроме того, Санкт-Петербург фактически является самым северным в мире мегаполисом, а значит «город просто обязан стать всемирным центром научного и промышленного развития Арктики».

«Сегодня Петербург претендует на роль некоего регионального метрополиса в системе глобальных городов, который бы специализировался в принятии важных решений для северного региона Европы, и, в дальнейшем, приарктического. Вот это как раз очень важный момент с моей точки зрения. Если мы имеем амбиции не только производить ледоколы и заниматься геологоразведкой, которая была бы пригодной для внутренних нужд, но и претендуем на то, чтобы важные экономические и политические решения вырабатывались, в том числе, и по поводу Арктики», — говорит политический аналитик.

Именно по этой причине эксперт считает правильным и своевременным подход Беглова в работе, направленной на привлечение инвестиций и большого количества ресурсов в Санкт-Петербург. По словам эксперта «город должен также стать настоящим стратегическим ориентиром для других государств в сфере освоения Арктики».

«Но это не значит что мы должны всех подавить, это значит что мы должны быть лучше других приспособлены, должны вызывать у других желание приехать к нам для принятия важных решений. А арктический форум — это первая ласточка, которая ни в коем случае не должна стать последней. Она, условно говоря, должна стать обязательной, и проводиться у нас на постоянной основе. Эта амбиция вполне по плечу нашему городу», — заключил Аксенов.

Напомним, V международный форум «Арктика» — территория диалога» проводится в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля. В 2019 году форум посвящен теме «Арктика. Океан возможностей». Организатор — фонд «Росконгресс». Федеральное агентство новостей выступает информационным партнером.