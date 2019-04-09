Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Россия будет наращивать перевозки по Северному морскому пути

60
0 Оставить комментарий

Россия будет наращивать перевозки по Северному морскому пути

Санкт-Петербург, 9 апреля. Россия будет наращивать перевозки по Северному морскому пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Российский лидер напомнил об обозначенном в послании Федеральному собранию объеме грузоперевозок по Северному морскому пути, который должен достигнуть отметки в 80 миллионов тонн уже к 2025 году.

«Еще 10–15 лет назад эта цифра казалась абсолютно недостижимой. Сейчас это реалистичная, посчитанная и предметная задача», — подчеркнул президент.

Глава РФ отметил, что объем перевозок по Северному морскому пути достиг уже 20 миллионов тонн, о чем свидетельствуют итоги прошлого года. Путин обратил внимание, что это втрое выше советского рекорда 1987 года.

Россия будет наращивать перевозки по Северному морскому пути

Главная арктическая магистраль России Севморпуть является кратчайшим водным маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью РФ. Объем грузовых перевозок по Севморпути в 2017 году составил 10,7 миллиона тонн.

Президент России ранее поставил задачу довести грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн в год, в настоящее время для ее выполнения реализуется комплекс соответствующих мер. Глава государства подчеркнул, что выполнить поручение необходимо к 2024 году.

Посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов отметил, что поставленная российским лидером задача может быть перевыполнена.

Ранее стало известно, что Росатом к 2030 году создаст флотилию атомных ледоколов для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров