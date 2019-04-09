Санкт-Петербург, 9 апреля. Россия будет наращивать перевозки по Северному морскому пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Российский лидер напомнил об обозначенном в послании Федеральному собранию объеме грузоперевозок по Северному морскому пути, который должен достигнуть отметки в 80 миллионов тонн уже к 2025 году.

«Еще 10–15 лет назад эта цифра казалась абсолютно недостижимой. Сейчас это реалистичная, посчитанная и предметная задача», — подчеркнул президент.

Глава РФ отметил, что объем перевозок по Северному морскому пути достиг уже 20 миллионов тонн, о чем свидетельствуют итоги прошлого года. Путин обратил внимание, что это втрое выше советского рекорда 1987 года.

Главная арктическая магистраль России Севморпуть является кратчайшим водным маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью РФ. Объем грузовых перевозок по Севморпути в 2017 году составил 10,7 миллиона тонн.

Президент России ранее поставил задачу довести грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн в год, в настоящее время для ее выполнения реализуется комплекс соответствующих мер. Глава государства подчеркнул, что выполнить поручение необходимо к 2024 году.

Посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов отметил, что поставленная российским лидером задача может быть перевыполнена.

Ранее стало известно, что Росатом к 2030 году создаст флотилию атомных ледоколов для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.