Украинская ракета «Нептун» до Севастополя не долетит

Пятого апреля на государственном испытательном полигоне ВСУ «Алибей», расположенном в Одесской области, состоялся очередной этап заводских испытаний украинского берегового ракетного комплекса РК-360МЦ с противокорабельной ракетой «Нептун».

Этап заводских испытаний был не итоговым, как поторопились написать некоторые СМИ Украины, а именно очередным. Примечателен он оказался в основном тремя моментами.

Во-первых, широкой общественности впервые была представлена не кустарная пусковая установка формата «свежепокрашенная труба в яме», а береговой ракетный комплекс, включавший в себя подвижный командный пункт СКП-360, транспортно-заряжающую машину ТЗМ-360, транспортную машину ТМ-360 и мобильную пусковую установку УСПУ-360 с четверкой транспортно-пусковых контейнеров ТПК-360, установленных на шасси КрАЗ-7634НЕ.

Во-вторых, впервые публично был продемонстрирован пуск не макетного, а первого опытного образца ПКР «Нептун» в версии Р-360А.

В-третьих, советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков в интервью украинскому видеоблогеру Владимиру Бучко, данному по горячим следам нового пуска «Нептуна», намекнул, что украинская ПКР из-под Одессы способна поразить цели даже в бухте Севастополя.

И сам новый пуск «Нептуна», и заявление Бирюкова вызвали в отечественной прессе много шума. Шума, на наш взгляд, необоснованного. Почему необоснованного? Давайте разберемся в этом вместе.

Лишних денег не бывает

Начнем с короткого экскурса в историю украинского «Нептуна».

Идеи разработки собственной противокорабельной крылатой ракеты с использованием советского научно-технического задела бродили в умах украинских ракетчиков и военных чуть ли не с 1991 года. Однако для превращения этих идей в реальное изделие требовалось как минимум соответствующее госфинансирование. А его-то продолжительное время как раз и не было.

Поэтому озвученное еще в 2010-м Олегом Коростылевым — главным конструктором государственного Киевского конструкторского бюро «Луч» предложение о создании украинской ПКР всерьез заинтересовало военно-политическое руководство Украины лишь во второй половине 2014 года.

Объяснялся этот интерес предельно просто. После государственного переворота в Киеве, воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе новое руководство Украины внезапно обнаружило полное бессилие своих Вооруженных сил на морских просторах. Дело было не только в тотальной деградации ВМСУ, но и в полном отсутствии у ВСУ противокорабельных ракет. Самой Украиной такие ракеты никогда не выпускались. Те же ПКР, что достались «Незалежной» по наследству от СССР, в 2014-м перешли под контроль России вместе с Крымом.

То есть случись что, ВСУ пришлось бы бороться с российскими кораблями лишь артиллерией (с которой у украинцев тоже было не все слава богу), а также неуправляемыми авиационными ракетами и «допотопными» свободнопадающими бомбами. Перспектива, честно говоря, была так себе. В духе песни Александра Розенбаума «Я по совести указу записался в камикадзе…». Поэтому украинское руководство принялось метаться в поисках ПКР. Попытка закупить оные за границей с треском провалилась. Только после этого постмайданные власти вспомнили про «Луч» и Коростылева.

«Луч» к тому моменту неплохо зарабатывал на тематике разработки противотанковых управляемых ракет. Но лишних денег, как известно, не бывает. Поэтому Коростылев в рамках ОКР «Нептун» оперативно сваял проект создания украинской противокорабельной ракеты на основе конструкции советской ПКР Х-35.

Почему именно на основе «тридцать пятой»? Потому что совсем с нуля «Луч» ПКР делать не мог — у украинцев, никогда не выпускавших ПКР, априори не хватало собственных компетенций. К тому же в украинских закромах очень вовремя отыскался комплект производственно-конструкторской документации на Х-35, еще в годы СССР переданный на Харьковский авиационный завод. Наконец, сама Х-35 пусть и не являлась по меркам 2014 года «последним писком моды», но по совокупности своих ТТХ все еще выглядела очень неплохо.

Напомним, что испытания Х-35 стартовали в 1983 году. Дозвуковая маловысотная «тридцать пятая» разработка ОКБ «Звезда» предназначалась для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Последние модификации «тридцать пятой» получили дальность до 260 км. В составе ракетных комплексов «Уран» ПКР Х-35 могли применяться корабельными носителями. Береговые ракетные комплексы «Бал» использовали сухопутную модификацию ракеты. Также была предусмотрена возможность использования Х-35 самолетами и вертолетами. В общем, сделать на основе советского задела такую же украинскую противокорабельную «универсалку» было крайне заманчиво…

Петля над Черным морем

Наконец-то получив зеленый свет и деньги на разработку «Нептуна», Коростылев развил бурную деятельность. Уже на киевской выставке «Зброя та безпека — 2015» «Луч» с триумфом продемонстрировал модель украинской ПКР. Внешне модель оказалась настолько похожа на Х-35, что сотрудники «Луча» и не думали отрицать явное родство своего проекта с советской ПКР.

«Вытолкнуть» в небо «Нептун» оказалось куда сложнее, чем привезти макет на выставку. У Коростылева была советская документация на Х-35 и турбореактивный двигатель для дозвуковых крылатых ракет МС-400 разработки украинской компании «Мотор Сич» (уступавший, кстати, по своим характеристикам ТРДД-50, устанавливаемому на российских ПКР Х-35).

Зато у «Луча» не было соответствующей оснастки для изготовления ракетных корпусов, не было боевой части ПКР, отсутствовала РЛС обнаружения и целеуказания, не имелось пусковых установок, а самое печальное — отсутствовала подходящая для «Нептуна» активная радиолокационная головка самонаведения (АРЛГСН).

Перспективы создания «Лучом» АРЛГСН собственными силами выглядели, мягко говоря, тускло. В свое время в СССР и России, обладавших несравнимо большими ресурсами и компетенциями, чем располагал в 2015 году Коростылев, разработка и доводка головки самонаведения для Х-35 заняла почти 10 лет!

Тем не менее в кооперации как с предприятиями ГК «Укроборонпром» — «Оризон-Навигация», «Импульс», «Визар», ЦКБ «Арсенал» (ГКАУ), так и частными компаниями — «Радионикс», «Телекарт-Прибор», «Укринмаш», «Украинская бронетехника», ПАО «Мотор Сич», КрАЗ — киевский «Луч» взялся за дело.

Приоритетным было выбрано создание берегового ракетного комплекса с ПКР «Нептун». Таким образом, вооружение «Нептунами» фронтовых бомбардировщиков ВВС Украины Су-24 и запланированных к постройке для ВМСУ ракетных катеров проекта 58260 «Лань» оказалось сдвинуто на более поздний срок.

К весне 2016 года «Луч» и Ко изготовили что-то, что уже можно было не только показать, но и дать пощупать. 22 марта 2016 года полноразмерный макет ПКР, лишенный боевой части, турбореактивного двигателя, ускорителя и, главное, головки самонаведения, был предъявлен для осмотра комиссии, возглавляемой секретарем СНБО Александром Турчиновым.

В конце января 2018 года на спешно возведенном прямо посреди заповедника «Тузловские лиманы» «сверхсекретном» полигоне «Алибей» в присутствии того же Турчинова состоялись первые успешные бросковые испытания макета «Нептуна», оснащенного твердотопливным стартовым ускорителем.

Наконец, 5 апреля 2019 года с «Алибея», как мы писали выше, взлетел уже первый опытный образец «Нептуна». Судя по опубликованному Юрием Бирюковым полетному плану, украинская ПКР Р-360А после старта поднялась на высоту 300 метров, далее совершила над Черным морем четыре поворота, снизилась на пятиметровую высоту и, преодолев 225 км, упала в воду вблизи от украинского берега. По словам Бирюкова, тем самым был успешно сымитирован боевой пуск «Нептуна» с последующим попаданием ракеты в «борт» корабля вероятного противника.

В пересказе украинских СМИ комментарии Бирюкова превратилось уже в «успешное поражение ракетой надводной цели». При этом тот факт, что в полетном плане Р-360А 5 апреля полностью отсутствовал участок наведения ракеты на цель, равно как и то, что в море близ «Алибея» не было заякорено ничего похожего на мишень, оказались успешно забыты.

Добавим, что по информации от иных источников украинская ПКР 5 апреля на деле пролетела не более сотни км, а ее разворот в сторону берега был вызван техническим сбоем. Но не будем заострять внимание на этом. Вдруг испытателям «Нептуна» действительно пришла в голову неожиданная фантазия составить полетный план таким образом, чтобы «Нептун», совершив обзорную экскурсию над водной акваторией, завершил свой круиз почти на том же месте, откуда он отправился в полет?

Представляете, как это было эффектно? В присутствии пана Порошенко «Нептун» с грохотом уносится с полигона за горизонт, а затем возвращается под шум пафосных оваций. Ну а то, что при этом все на полигоне торопливо разбегаются, так это от восторга!..

После дождичка в четверг…

Впрочем, вернемся к «Нептуну». Точнее — к тем фото- и видеоматериалам, которые были опубликованы на Украине после испытаний ПКР 5 апреля. Судя по ним, береговой ракетный комплекс РК-360МЦ до сих пор не боеготов. ПКР Р-360А получила автопилот, но до сих пор лишена АРЛГСН. Когда она появится — вопрос без ответа. Оборудование в подвижном командном пункте СКП-360 явно установлено на скорую руку.

В составе российского берегового ракетного комплекса «Бал», использующего Х-35, имеется самоходная загоризонтная РЛС обнаружения воздушных и надводных целей «Монолит-Б». В составе украинского комплекса РК-360МЦ подобная РЛС на текущий момент отсутствует.

Мобильная пусковая установка «Бала» несет на себе восемь специализированных транспортно-пусковых контейнеров с ПКР Х-35. Мобильная пусковая установка УСПУ-360 несет лишь четыре «Нептуна» в более громоздких, чем у «Бала», транспортно-пусковых контейнерах, позаимствованных украинцами у советского зенитно-ракетного комплекса С-300. При этом украинская пусковая явно перетяжелена и ощутимо «приседает на зад».

И так далее, и тому подобное.

Добавим к этому, что разработка берегового «Нептуна» обходится Украине совсем не дешево. В феврале 2019-го Коростелев сообщил, что предварительная стоимость создания берегового ракетного комплекса составляет порядка $20 млн. Добавим к этому стоимость производства комплексов, учитывающую, что в состав одного РК-360МЦ должно входить три стартовые батареи по две пусковые установки в каждой, плюс боекомплект в 72 «Нептуна». Вспомним, сколько лет разрабатывалась АРЛГСН для Х-35…

И поймем, что озвученное недавно Порошенко обещание принять береговой ракетный комплекс с ПКР «Нептун» на вооружение «в кратчайшие сроки» на деле означает «после дождичка в четверг» и «когда рак на горе свистнет». Речь не о том, что доведение Украиной «Нептуна» до боеспособного состояния невозможно.

Речь о том, что это займет куда больше времени, чем это сейчас видится экзальтированным патриотам «Незалежной». Соответственно, чисто техническая возможность осуществить результативный пуск «Нептунов» по какой-то надводной цели у украинских вояк появится тоже далеко не завтра. Это к вопросу о тезисе Бирюкова про возможность атаки «Нептунами» гавани Севастополя.

Тем не менее рано или поздно, но ВСУ вполне могут получить свои ПКР.

Позволит ли это Украине радикально изменить баланс сил на Черном и Азовском морях? Нет, конечно. Разумеется, российскому командованию придется учитывать факт наличия у соседа дозвуковых ПКР. Учитывать так же, как сейчас учитывается наличие у ВСУ тактических ракетных комплексов «Точка-У» или РСЗО «Смерч». Однако каких-то кардинальных изменений в расстановке сил «Нептуны» вызвать не способны.

В конце концов, России есть чем встретить на южном направлении ракетную атаку. Есть и чем ответить. Причем так ответить, что мало не покажется.

На деле наблюдаемая сейчас шумиха вокруг «Нептунов» инициирована украинской стороной исключительно в угоду политической конъюнктуре. Мы уверены, что это прекрасно понимают не только в Москве, но и в Киеве. Закончатся президентские выборы на Украине и проект «Нептуна» уйдет в медийную тень на долгое «допиливание», а то и вовсе будет заморожен в связи с недостатком средств.