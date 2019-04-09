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Путин рассказал об обновлении ледокольного флота в Арктике

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Путин заявил об обновлении ледокольного флота в Арктике

Санкт-Петербург, 9 апреля. Россия будет модернизировать гавани арктического побережья и обновлять ледокольный флот. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, Россия также будет наращивать выпуск судов ледового класса.

«Намерены модернизировать гавани арктического побережья, включая возможности для организации перевозок «река-море», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что сейчас в Петербурге идет строительство трех атомных ледоколов. По словам главы государства, к 2035 году флот России будет включать в себя не менее 13 тяжелых линейных ледоколов, девять из которых будут атомными.

Глава государства добавил, что необходима мощная научная и образовательная база в одном из арктических регионов. Он подчеркнул необходимость создания альянсов высокотехнологичных компаний, работающих в разных сферах. 

Владимир Путин также отметил, что в арктическом регионе необходимо развивать экологический туризм.

Автор: Регина Пак
Источник: Федеральное агентство новостей
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