Путин рассказал об обновлении ледокольного флота в Арктике

Санкт-Петербург, 9 апреля. Россия будет модернизировать гавани арктического побережья и обновлять ледокольный флот. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, Россия также будет наращивать выпуск судов ледового класса.

«Намерены модернизировать гавани арктического побережья, включая возможности для организации перевозок «река-море», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что сейчас в Петербурге идет строительство трех атомных ледоколов. По словам главы государства, к 2035 году флот России будет включать в себя не менее 13 тяжелых линейных ледоколов, девять из которых будут атомными.

Глава государства добавил, что необходима мощная научная и образовательная база в одном из арктических регионов. Он подчеркнул необходимость создания альянсов высокотехнологичных компаний, работающих в разных сферах.

Владимир Путин также отметил, что в арктическом регионе необходимо развивать экологический туризм.