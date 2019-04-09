Сенатор от Крыма рассказал о прозрении в ПАСЕ после конфликта делегатов Украины и Германии

Представитель Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник жестко ответил украинцам, которые задали дипломату вопрос о России. Сенатор Сергей Цеков прокомментировал выпад немца в адрес Украины, объяснив его общей усталостью Европы от Украины.

Ник, по словам представителя Украины в ПАСЕ, позволил себе нелицеприятно высказаться в адрес Киева.

«Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними», — заявил украинский политик Борислав Береза, его слова приводит «Укринформ».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал конфликт между украинскими и немецкими делегатами. Он отметил, что ранее страны Евросоюза шли у Украины на поводу, однако теперь гости из Киева скорее раздражают немецких политиков и их коллег из других стран.

«Делегаты Киева привыкли, что в ПАСЕ им ранее сочувствовали. Но чем дальше, тем яснее в Европе осознают, что в действительности происходит на Украине, что именно произошло там в 2014 году. Приходит осознание, что это была не «революция достоинства», а антиконституционный государственный переворот, в результате которого к власти пришли коррумпированные, некомпетентные силы с ярко выраженными ксенофобскими взглядами», — говорит сенатор от Республики Крым.

Российский политик констатировал, что Берлин хотел бы наладить отношения с Москвой, поэтому критикует Киев.

«В Парламентской ассамблее Украину начали ставить на место. То есть приходит прозрение. В Европе поняли, что поддержка Украины оборачивается для ЕС проблемами в виде экономических потерь. Германия дорожит нормальными отношениями с Россией. Эти отношения в свое время были испорчены, Берлин анализирует причины, по которым это произошло, и приходит к справедливому выводу, что камнем преткновения является именно Украина», — заметил член верхней палаты парламента.

В заключение сенатор напомнил, что от экономических ограничений страдает прежде всего Европа, а вовсе не Россия, как того хотели бы Соединенные Штаты Америки. Именно поэтому со стороны ЕС все чаще звучат заявления, что санкционная политика контрпродуктивна.