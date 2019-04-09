Депутат Госдумы осудил СМИ за продолжительное обсуждение смерти Началовой

Москва, 9 апреля. Депутат Государственной думы Николай Рыжак осудил СМИ за продолжительное обсуждение обстоятельств смерти российской исполнительницы Юлии Началовой, а также состояния ее семьи после гибели певицы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вот сегодня приводил пример уважаемый Шерин Александр Николаевич: [Алексей] Фатьянов, фронтовой певец, замечательный поэт, такой юбилей — и ни один канал не откликнулся в должной мере. А о Началовой, царство ей небесное, сколько мы говорили? Ну, дней десять. И так и этак показывали. Даже некорректно — всю семью пересмотрели», — заявил Рыжак.

Напомним, популярная в 90-х певица Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Новости о наличии у певицы проблем со здоровьем стали появляться в начала марта, когда ее доставили в одну из больниц Москвы на фоне высокого уровня сахара в крови.

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому медики ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доктора провели операцию на воспаленной ноге, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Интерес представителей медиа вызвал не только вопрос о самочувствии Началовой, а впоследствии и причинах смерти. Помимо прочего, обсуждалось также тяжелое эмоциональное состояние дочери исполнительницы и то, с кем останется ребенок.