Lexus подтвердил скорую премьеру роскошного минивэна

Москва, 9 апреля. Компания Lexus подтвердила информацию о том, что совсем скоро состоится презентация первого минивэна от японского производителя люксовых автомобилей.

Lexus Minivan будет напоминать Toyota Alphard, однако получит салон повышенного комфорта и «максимальный уровень оснащения», сообщают ресурсы, ориентированные на освещение новостей авторынка. Отмечается, что пятидверный минивэн Alphard пользуется большой популярностью в Юго-Восточной Азии, именно на интерес к Lexus Minivan на этом рынке, по-видимому, рассчитывают в японской компании.

Автомобиль получит обозначение LM. Премьера роскошного минивэна состоится в Шанхае 16 апреля. В Китае Lexus уже зарегистрировал две модификации: LM350 и LM300h. Первая будет оснащаться 3,5-литровым мотором V6 (301 лошадиная сила), вторая — гибридной силовой установкой с «атмосферником» 2.5 суммарной мощностью 197 лошадиных сил.

Напомним, в марте стало известно, что корпорация Toyota, которая производит автомобили под брендом Lexus, задумалась об использовании необычной защиты от угонщиков. В автомобиль будет устанавливаться специальный распылитель, который в случае необходимости сможет наполнить салон слезоточивым газом.