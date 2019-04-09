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Новости Сирии

СМИ сообщили о взрыве заминированного автомобиля на северо-востоке Сирии

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СМИ сообщили о взрыве заминированного автомобиля на северо-востоке Сирии

Дамаск, 9 апреля. Автомобиль взорвался в сирийской провинции Хасеке, сообщил гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на источники.

По данным СМИ, машина была набита взрывчаткой. Взрыв прогремел рядом с въездом в город Аш-Шаддади на юге сирийской провинции. Есть ли погибшие или пострадавшие, телеканал не уточняет.

Отметим, что город Аш-Шаддади контролируют курдские формирования.

В начале апреля сообщалось о мощном взрыве в сирийском городе Ракка. Официальный представитель поддерживаемой Вашингтоном вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» Мустафа Бали сообщил, что теракт совершили четыре боевика-смертника.

В середине февраля автомобили с бомбами взорвались в сирийском Идлибе. В результате случившегося погибли десять человек, еще 30 получили ранения.

Напомним, Идлиб остается единственной провинцией, которая находится под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»1, запрещенной в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Данила Копп
Источник: Ikhbariya
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