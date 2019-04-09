Доллару предрекли падение на фоне укрепления рубля

Москва, 9 апреля. Центральный банк России объявил официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 10 апреля.

Как напомнили специалисты, курс американской валюты упал накануне ниже 65 рублей. Во вторник, указали они, доллар продолжает движение на Московской бирже в том же направлении.

После полудня американская валюта опустилась на бирже до 64,70 рубля, в то время как евро закрепился ниже отметки в 73 рубля, пишет «Свободная Пресса».

Согласно данным Центробанка, 10 апреля доллар будет стоить 64,77 рубля, что на 57 копеек меньше вчерашнего уровня, а евро составит 72,97 рубля, что на 39 копеек дешевле, чем в понедельник.

Эксперты отметили также и поддержку рубля со стороны нефти. Brent, по их данным, продолжает находиться выше 71 доллара. Они предрекли американской валюте падение на фоне укрепления рубля в случае отсутствия санкционных новостей.

Ранее стало известно о том, что золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд. По данным Центробанка на 1 апреля, они составили 487,8 миллиарда долларов. В то время как в апреле 2014 года международные резервы составляли 486 миллиарды долларов.

За прошлый год Центробанк нарастил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти на 275 тонн — до 67,9 миллиона унций (более двух тысяч тонн). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов.