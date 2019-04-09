Помощник Жванецкого рассказал, как артист сломал руку

Москва, 9 апреля. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий сломал руку перед юбилейным концертом в Светлогорске. Его помощник Олег Сташкевич рассказал Федеральному агентству новостей, как это произошло.

О переносе концерта Жванецкого сообщила администрация концертного зала «Янтарь-холл». Запланированный на 14 апреля юбилейный концерт сатирика состоится 9 июня. Как оказалось, причиной этого решения стала травма артиста.

Сташкевич подтвердил новость о сломанной руке писателя. Он обратил внимание, что рисковать здоровьем нельзя — травма оказалась достаточно серьезной.

«Рука должна заживать. Сейчас пока опасно передвигаться — тем более трапы, самолеты...» — констатировал помощник Жванецкого.

Он уточнил, что у писателя был диагностирован сложный перелом руки со смещением. Сатирик перенес операцию на руке.

Он также рассказал, как произошел несчастный случай. По словам Сташкевича, было скользко, когда Жванецкий отправился на прогулку.

«Поскользнулся, упал», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

В феврале Жванецкий прокомментировал слухи о том, что украинские радикалы намерены сорвать его концерты в Одессе и Киеве, запланированные на март. Сатирик признался, что это известие застало его врасплох. Писатель уточнил, что уже выступал на Украине — прошлом году. Он пояснил, что ранее не сталкивался с подобными угрозами.