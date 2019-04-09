Военный эксперт рассказал, чего больше всего боится НАТО

Москва, 9 апреля. Далеко не все страны НАТО поддерживают политику конфронтации с Россией, и руководство альянса опасается, что его члены постепенно начнут переходить на сторону Москвы. Такое мнение озвучил во вторник военный эксперт Виктор Баранец.

«Самая страшная опасность — это принцип домино. Стоит пасть одному члену НАТО, как за ним могут последовать и другие страны, которые видят большие технические, экономические и культурные выгоды в сотрудничестве с Россией, нежели в этом оголтелом противостоянии ей», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Звезда».

Ранее член-корреспондент Академии военных наук политолога Сергей Судаков заявил, что США пытаются заявить об «угрозах» со стороны России, чтобы навязать другим странам свое оружие. В частности, речь идет об американских истребителей, которые в США позиционируют как надежное средство ликвидации российских видов вооружений. В то же время Вашингтон вводит своих партнеров в заблуждение, поскольку у американцев нет российских образцов техники, чтобы испытать на них свое оружие.

Напомним, что отношения между РФ и НАТО в очередной раз обострились после того, как корабли альянса вошли в воды Черного моря для оказания поддержке Украине и проведение учений. Это стало реакцией на прошлогодний инцидент в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали в своих водах три украинских бронекатера, нарушивших границу. Защиту государственной территории на Западе расценили как «агрессию» против Украины.