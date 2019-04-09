Багдад, 9 апреля. Внучка бывшего иракского лидера Саддама Хусейна Харир Хусейн Камиль рассказала, как ее семье удалось бежать из страны в 2003 году. По ее словам, у них не было заранее обдуманного плана, все произошло без подготовки.

Внучка Саддама Хусейна рассказала, как ей удалось бежать из Ирака. Харир Хусейн Камиль уточнила, что семья бывшего лидера государства полагалась на иракцев, которые оказались в такой же ситуации, а также на иностранных друзей. Во время программы «Одним словом» на RT она добавила, что близкие Хусейна перемещались разными способами, и каждая минута казалась им вечностью.

Внучка иракского руководителя объяснила, что сначала все ехали по отдельности, а когда ситуация осложнилась, объединились. Харир Хусейн Камиль вспомнила, что женщины в ее семье тогда впервые отважились на принятие самостоятельных решений. Когда семья была у родственников в Аль-Аудже, мать Харир Хусейн Камиль приняла решение разделиться.

«В противном случае мы стали бы легкой мишенью для врага. Если бы мы находились, например, в одном доме, мы могли бы стать легкой добычей для алчных и преступных людей», — резюмировала она.

Напомним, Саддам Хусейн правил Ираком почти четверть века, с 1979 по 2003 год. 20 марта 2003 года под предлогом поиска в Ираке оружия массового поражения коалиция во главе с армией США начала военную операцию. Хусейн ушел в подполье. 13 декабря 2003 года 66-летний политик был арестован американским спецназом к югу от Тикрита.

Бывшего главу Ирака в суде обвинили по 12 пунктам. Это использование химического оружия против населения курдского города Халабджа в 1988 году, преступления, связанные с восьмилетней войной против Ирана в 1980-1988 годах, вторжение в Кувейт в 1990 году, кровавое подавление шиитского восстания в 1991 году, а также другие.

Процесс начался с рассмотрения дела об убийстве 148 жителей шиитской деревни Эд-Дуджейль в 1982 году.

5 ноября 2006 года Хусейн и двое его сподвижников были приговорены к смертной казни через повешение. Приговор Высшего иракского уголовного трибунала был исполнен в ночь на 30 декабря 2006 года. 31 декабря иракский лидер был похоронен в своем родовом селении Уджа близ города Тикрит в иракской провинции Салах-эд-Дин.