«Почта России» разрешила оплачивать услуги ЖКХ онлайн

Москва, 9 апреля. «Почта России» ввела онлайн-оплату коммунальных услуг и мобильной связи. Специальный платежный сервис был запущен на сайте компании.

В настоящее время оплатить дистанционно с помощью банковской карты можно услуги более чем трех тысяч поставщиков. Сама «Почта России» за использование сервиса вводить дополнительную комиссию не собирается, однако ее в размере от 2 до 2,5% может взимать банк-эквайер.

Сервис «Почты России» позволит создавать шаблоны по оплате услуг, а также будет сохранять историю платежей в личном кабинете. Кроме того, благодаря системе Masterpass от MasterСard пользователи смогут сохранять реквизиты своих платежных карт.

Как передает газета «Известия», в настоящее время большинство жителей РФ предпочитают оплачивать коммунальные услуги онлайн. Так, через интернет-банк Сбербанка проходит 54% коммунальных платежей и 80% оплат мобильной связи. По мнению экспертов, сервисом «Почты России» смогут воспользоваться жители отдаленных уголков страны.

Ранее сообщалось, что «Почта России» в два раза сократила среднее время ожидания посылок в отделениях. Отмечается, что при этом россияне стали в три раза реже жаловаться на очереди.