Названа стоимость дебатов Порошенко и Зеленского

Киев, 9 апреля. Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в студии Национальной общественной телерадиокомпании обойдутся в 220 тысяч долларов. Об этом заявил глава телерадиокомпании Зураб Аласания.

По его словам, общая стоимость организации и проведения дебатов с участием Порошенко и Зеленского составит 5,76 миллиона гривен (около 220 тысяч долларов). Данная сумма включает в себя затраты на студию, оборудование и зарплаты.

Кроме того, в эту сумму входят затраты на 60-минутную трансляцию дебатов в эфире радио и телевидения. Аласания также добавил, что стоимость дебатов может уменьшиться в случае отказа одного из кандидатов от участия в них.

Напомним, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, лидером которого стал Владимир Зеленский с результатом 30,22% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко занял второе место, набрав 15,92% голосов.

После первого тура Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложила Зеленскому и Порошенко провести предвыборные дебаты. Зеленский заявил, что готов провести дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Кроме того, Зеленский предложил сдать анализы на наличие в организме наркотиков и алкоголя. Порошенко принял условия Зеленского, заявив о готовности провести дебаты. 6 апреля кандидаты сдали анализы, результаты которых подтвердили, что оба кандидата не страдают от наркотической или алкогольной зависимости.