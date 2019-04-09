Помпео попросили обсудить с президентом Египта контракт на поставку российских Су-35

Вашингтон, 9 апреля. Американские сенаторы попросили государственного секретаря США Майка Помпео обсудить с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси три главных вопроса, сообщил Al-monitor. По данным СМИ, речь шла о потенциальном продлении срока полномочий египетского лидера, ожидаемой покупке Каиром российских истребителей и «несправедливом задержании» американцев в республике.

Издание сообщило, что письмо Помпео американские политики направили за день до визита египетского президента. Они попросили госсекретаря обсудить с ас-Сиси, по их мнению, три важных вопроса.

Сенаторы считают, что в случае принятия поправок в Конституцию Египта ас-Сиси сможет продлить свое правление до 2034 года. Кроме того, они полагают, что обновленный главный закон Египта подорвет независимость судебной системы страны, так как в таком случае президент самостоятельно будет выбирать глав судебных органов.

Чиновники из США также выразили обеспокоенность по поводу контракта на поставку Египту российских истребителей Су-35. По их мнению, подобный шаг со стороны Каира может привести к определенным последствиям, в том числе к санкциям.

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в понедельник в Вашингтон с официальным визитом. Глава Египта планирует встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил представитель администрации США, американский лидер обсудит с президентом Египта проблемы обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и вопросы энергетики.