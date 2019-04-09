Военный эксперт объяснил интерес Индии к российским танкам Т-90МС

Индия хочет, чтобы ее бронетанковые войска находились на высочайшем уровне и оборонный потенциал постоянно укреплялся, отметил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя решение Нью-Дели о покупке дополнительной партии Т-90МС. Индийское руководство заинтересовано в приобретении дополнительной партии российских танков для своих вооруженных сил, при этом российская сторона готова продлить соответствующую лицензию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

В ФСВТС также подчеркнули, что Москва продолжит оказывать содействие партнерам в Индии «в дальнейшем производстве указанной бронетанковой техники». Ранее британское военное издание Jane’s сообщало, что речь идет о приобретении индийской стороной 464 танков Т-90МС российского производства.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему Индия так заинтересована в российских танках. Он напомнил, что Москва уже давно поставляет Нью-Дели Т-90, в связи с чем в Индии даже было организовано локальное производство данных вооружений и компонентов для них.

«Интерес Нью-Дели к этой технике, конечно же, возрос после того, как ее боевые свойства были продемонстрированы в конфликте в Сирии. Все знают историю с танком Т-90, который захватили боевики, но так и не смогли им воспользоваться. По нему стреляли из самого современного противотанкого ракетного комплекса производства США TOW-2, но российский танк выдержал. Броня Т-90 оказалась очень живучей», — объяснил Леонков.

Собеседник ФАН обратил внимание, что танк еще раз широко представили на масштабных учениях «Восток-2018», однако уже под немного измененным названием: Т-90МС. В этой модификации было улучшено боевое отделение танка, а также изменено размещение активной динамической системы защиты.

«Эта версия является доработкой Т-90М с учетом боевых действий, которые были проведены в Сирии, были внесены изменения в размещении активной динамической защиты по корпусу танка, было улучшено боевое отделение танка, также были добавлены элементы противокумулятивной защиты — решетки в районе двигателя. На танке 90-МС стоит пушка 2А46М-5, она позволяет танку вести огонь по любым целям днем и ночью вне зависимости от погодных условий с высокой степенью точности», — объяснил он.

По словам Леонкова, нет ничего удивительно, что Нью-Дели хочет снова пополнить свой оборонный арсенал российскими танками.

«Индийская сторона заинтересована, чтобы ее бронетанковые войска находились на высочайшем уровне, техника должна соответствовать высоким показателям боеготовности», — резюмировал он.

Напомним, первый контракт на поставку танков Т-90 был подписан еще в 2001 году. Согласно документу, корпорация «Уралвагонзавод» должна была поставить индийскому Минобороны 124 готовые машины, а также машинокомплекты для сборки еще 186 танков.

Накануне эксперты назвали ракету «Брамос» совместного производства России и Индии мощным ударным оружием.